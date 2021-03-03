اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 06:47 م
خالد صلاح
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النمسا تحصل على 100 ألف جرعة لقاح إضافية للقضاء على بؤرة سلالة كورونا

الأربعاء، 03 مارس 2021 05:50 م
النمسا تحصل على 100 ألف جرعة لقاح إضافية للقضاء على بؤرة سلالة كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن /أ ش أ/

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أعلنت حكومة النمسا، أنها ستحصل على 100 ألف جرعة إضافية من لقاح "فايزر" لتطعيم جميع البالغين فى مقاطعة شفاتس التابعة لإقليم تيرول، والتى أصبحت بؤرة لتفشى السلالة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا.

وقال المستشار النمساوى سيباستيان كورتس - فى مؤتمر صحفى - "يجب أن يكون هدفنا هو القضاء بأقصى ما فى استطاعتنا على هذه السلالة التى تمثل تهديدًا لنا، ليس فى تيرول فحسب بل فى جميع أنحاء النمسا"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويشهد إقليم تيرول النمساوي، الواقع وسط جبال الألب، إحدى أسوأ تفشيات السلالة الجنوب إفريقية فى أوروبا، ويلزم سكانه حاليا الحصول على نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية لمغادرته.

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن تخضع فعالية لقاح "فايزر" ضد هذه السلالة للدراسة، بعد أن أشارت أبحاث إلى أن السلالة الجنوب إفريقية قد تكون أكثر مقاومة للقاحات فيروس كورونا الحالية.

وكانت جنوب جنوب إفريقيا قد أوقفت استخدام لقاح "أسترازينيكا"، بعد أن توصلت تجربة محدودة النطاق أن اللقاح لا يعطى سوى حماية بنسبة 10% فقط من السلالة التى اكتُشفت لأول مرة فى البلاد، على الرغم من أن هناك أمل فى أنه قد يوفر حماية كبيرة ضد الحالات المرضية الشديدة، وفقا للصحيفة.

 


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