اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 06:32 ص
خالد صلاح
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النمسا تحتل المركز السابع أوروبيا فى توزيع لقاحات كورونا

الأربعاء، 03 مارس 2021 05:00 ص
النمسا تحتل المركز السابع أوروبيا فى توزيع لقاحات كورونا لقاح - أرشيفية
أ ش أ

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احتلت النمسا المركز السابع بين دول أوروبا في توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد، حيث جاءت بعد استونيا وليتوانيا والدانمارك وبولندا والبرتغال واليونان .
 
وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس إنه "وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الصحة في الاتحاد الأوروبي، فقد تم توزيع 79% من جرعات التطعيم في النمسا".. مؤكدا ضرورة الإسراع في وتيرة توزيع اللقاحات.
 
وأضاف أنه "كلما تم تطعيم اللقاحات المتاحة بشكل أسرع، كلما أسرعنا في القضاء على الوباء".
جدير بالذكر أنه وفقا لبيانات هيئة الصحة الأوروبية استخدمت إستونيا وليتوانيا جميع اللقاحات التي تلقوها وقاما بتطعيمها بنسبة 100%.

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