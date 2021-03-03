النقض تؤجل نظر طعن متهم بقتل ضابط كفر الشيخ على حكم إعدامه لـ 17 مارس

كتب علاء رضوان

قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن المتهم بقتل ضابط مرور في محافظة كفر الشيخ، على حكم إعدامه شنقا - قضت في وقت سابق بإلغاء حكم الإعدام- لجلسة 17مارس لنظرها موضوعا.

كانت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار السيد سرحان قضت في 8 مارس 2018 بإعدام المتهم بقتل نقيب شرطة بمرور كفر الشيخ عقب استبيان رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

وأحالت نيابة كفر الشيخ المتهم إلى المحكمة لاتهامه بقتل ضابط بمرور كفر الشيخ عمدا، والاستيلاء على السلاح "الميرى" الخاص بالمجنى عليه، ووقوعه تحت تأثير مخدر الحشيش، وأطلق النيران على الضابط المجنى عليه الذى كان يؤدى عمله بشارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفر الشيخ.