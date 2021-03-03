اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النقض تؤجل نظر طعن متهم بقتل ضابط كفر الشيخ على حكم إعدامه لـ 17 مارس

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:35 م
النقض تؤجل نظر طعن متهم بقتل ضابط كفر الشيخ على حكم إعدامه لـ 17 مارس محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن المتهم بقتل ضابط مرور في محافظة كفر الشيخ، على حكم إعدامه شنقا - قضت في وقت سابق بإلغاء حكم الإعدام-  لجلسة 17مارس لنظرها موضوعا.
 
كانت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار السيد سرحان قضت في 8 مارس 2018 بإعدام المتهم بقتل نقيب شرطة بمرور كفر الشيخ عقب استبيان رأي فضيلة مفتي الجمهورية.
 
وأحالت نيابة كفر الشيخ المتهم إلى المحكمة لاتهامه بقتل ضابط بمرور كفر الشيخ عمدا، والاستيلاء على السلاح "الميرى" الخاص بالمجنى عليه، ووقوعه تحت تأثير مخدر الحشيش، وأطلق النيران على الضابط المجنى عليه الذى كان يؤدى عمله بشارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفر الشيخ.
 
 

محكمة النقض

قتل ضابط مرور

كفر الشيخ

حكم إعدام

مخدر الحشيش

السلاح الميرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عدول محكمة النقض عن مبدأ انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية إلى القضاء الإداري.. وتؤكد: أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم يظل الاختصاص بها معقودا للقضاء العادي

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:00 ص

رئيس محكمة النقض وأعضاؤها ينعون المستشار الراحل مقبل شاكر

الأربعاء، 10 فبراير 2021 02:21 م

محكمة النقض تقضى ببراءة متهم بقضية اغتيال النائب العام

الأربعاء، 03 فبراير 2021 01:55 م

النائب العام وعد بإعادة حق سيدة الكرم وأوفى بالطعن على براءة المتهمين.. علاقة عاطفية بين نجل السيدة وزوجة آخر تؤدى لحرق منزلها.. التناقض فى شهادة زوج المجنى عليها وراء حفظ القضية .. ومحكمة النقض تنظر الطعن

الأحد، 10 يناير 2021 04:51 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة