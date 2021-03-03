اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

النائب الديمقراطي براد شيرمان: إيران تدعم منظمات إرهابية مثل الحوثيين وحزب الله

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:35 م
النائب الديمقراطي براد شيرمان: إيران تدعم منظمات إرهابية مثل الحوثيين وحزب الله ايران
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب الديمقراطي براد شيرمان، إن إيران تدعم منظمات إرهابية مثل الحوثيين وحزب الله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف النائب الديمقراطي براد شيرمان، أن الكونجرس الأمريكي يدعم حق الشعب الإيراني العيش بدولة تحترم حقوقه.

 

وقبلها قالت ويندي شيرمان مرشحة منصب نائب وزير خارجية الأمريكية، إن  ظروف 2021 تختلف عن وقت إبرام اتفاق إيران في 2015، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضافت مرشحة منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أن الوضع المتغير على الأرض يفرض تغيرا للتعامل مع إيران.

 

وفى وقت سابق قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المكان الأفضل للولايات المتحدة وإيران لبحث الملف النووي هو مسار 5+1، وفقا لمصادر إعلامية.


ايران

أمريكا

الكونجرس

ازمه ايران

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة