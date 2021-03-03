النائب الديمقراطي براد شيرمان: إيران تدعم منظمات إرهابية مثل الحوثيين وحزب الله

كتب أحمد عرفة

قال النائب الديمقراطي براد شيرمان، إن إيران تدعم منظمات إرهابية مثل الحوثيين وحزب الله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف النائب الديمقراطي براد شيرمان، أن الكونجرس الأمريكي يدعم حق الشعب الإيراني العيش بدولة تحترم حقوقه.

وقبلها قالت ويندي شيرمان مرشحة منصب نائب وزير خارجية الأمريكية، إن ظروف 2021 تختلف عن وقت إبرام اتفاق إيران في 2015، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت مرشحة منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أن الوضع المتغير على الأرض يفرض تغيرا للتعامل مع إيران.

وفى وقت سابق قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المكان الأفضل للولايات المتحدة وإيران لبحث الملف النووي هو مسار 5+1، وفقا لمصادر إعلامية.