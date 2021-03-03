النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت: إيران نشرت العنف في اليمن ولبنان عبر وكلائها

كتب أحمد عرفة

قال النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت، إن إيران استهدفت السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت ، أن إيران نشرت العنف في اليمن ولبنان عبر وكلائها.

وتابع النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت، أن اتفاق أوباما النووي ساعد إيران التي لم تقدم تنازلات.

وفى وقت سابق قال النائب الديمقراطي براد شيرمان، إن إيران تدعم منظمات إرهابية مثل الحوثيين وحزب الله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف النائب الديمقراطي براد شيرمان، أن الكونجرس الأمريكي يدعم حق الشعب الإيراني العيش بدولة تحترم حقوقه.