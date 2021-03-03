الموافقة على 29 طلب تقنين جديد على أراض أملاك الدولة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، الاجتماع رقم (70) للجنة العليا للبت فى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، لمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 69 ملف ما بين (34 طلب جديد+35تظلم )،حيث تم قبول تظلم واحد والموافقة على 29 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالى عدد الطلبات التى تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 2303طلب ،فيما تم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة،فى حين وصل إجمالى العقود التى تم تحريرها إلى 1168عقدا موزعا (839 عقود مباني+ 329 عقد زراعة)، وجارى البت فى باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.