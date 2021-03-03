اليوم السابع
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الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحى فى مركز شبراخيت بالبحيرة

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:13 م
الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحى فى مركز شبراخيت بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الموافقة على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحى على مساحة 6 قيراط، تبرع أحد المواطنين بجزيرة نكلا بمركز شبراخيت.

يأتى ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع، حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2021.

وجار إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحى واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك والحفاظ على الأراضى الزراعية المجاورة للموقع بدون أى تعديات.

 


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محافظ البحيرة

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