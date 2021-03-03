المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: الانتهاء من تطوير ميناء السخنة خلال عامين

كتب سمير حسنى

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مصر بها 15 ميناء بخلاف الموانئ التخصصية على البحرين المتوسط والأحمر، مشيرًا إلى أن ميناء العين السخنة يقع على المدخل الجنوبي لقناة السويس عبر خليج السويس، وهو من الموانئ الهامة جدا في حركة التجارة.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر": "الميناء يعمل منذ فترة في إطار خطة الدولة على مستوى تطوير كافة الموانئ ورفع مستوى الخدمات الموجودة فيها، وعلى غرار ما تم في ميناء شرق بورسعيد في السنوات القليلة والماضية، بدأ العمل في ميناء العين السخنة، حتى يتم تطويره وتحقيق المخطط العام له، وتوفير عدد كبير من الأرصفة والساحات التي تضم مجموعة مختلفة من الخدمات، سواء الحاويات أو الصب الجاف أو صب البضائع العامة أو الصب السائل".

وتابع، أن الميناء سيقدم أنشطة متنوعة سترفع قيمته بشكل ضخم جدا، وتؤدى إلى رفع الناتج القومي المصري بشكل واضح، مشددًا على وجود اهتمام من شركات عالمية بسبب ما وجدته من تطوير في الميناء وهو ما سيترتب عليه جدوى اقتصادية وعالمية.

وأكمل: "لدينا تكليف بإنهاء العمل خلال سنتين، وأتحدث هنا عن الأرصفة البحرية، لكن المرافق سيتم افتتاحها قبل هذه المدة، إذ أننا نعمل في 12 كم طوليا، وبالتالي فإن عدد كبير من الشركات المصرية تشارك في أعمال التطوير، ونتابع هذه الأعمال بشكل مستمر، وكل ذلك أمور مهمة ستؤدي إلى رفع قيمة ميناء العين السخنة في المدخل الجنوبي لقناة السويس".