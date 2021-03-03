المعمل الجنائى يفحص سلاح وذخيرة تم ضبطهم بحوزة مسجل خطر فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة، على إعداد تقرير واف حول سلاح نارى وذخيرة تم ضبطها بحوزة مسجل خطر فى الجيزة؛ لتحديد نوعية الأسلحة المضبوطة وكميتها، وإذا كانت صالحة للاستخدام من عدمه. كما يعمل رجال المعمل الكيماوى على فحص مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة المتهم.

تبين أن المتهم المضبوط صادر ضده حكمين بالسجن المؤبد، وضبط بحوزته 6 أسلحة نارية، و66 خزينة طلقات، و461 طلقة آلية، و34 طلقة خرطوش، و3 كيلو من مخدر الهيروين في كرداسة، بالإضافة إلى مبلغ 3 ملايين جنيه. توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تردد مسجل خطر، على منطقة كرداسة، مطلوب ضبطه لصدور حكمين بالسجن المؤبد ضده.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته 3 كيلو من مخدر الهيروين، و6 أسلحة نارية، و66 خزينة طلقات، بالإضافة إلى 461 طلقة آلية، و34 طلقة خرطوش، مبلغ 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.