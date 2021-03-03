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المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية الأمريكى: حملة الضغط القصوى على إيران أثرت عليها اقتصاديا

الأربعاء، 03 مارس 2021 09:09 م
المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية الأمريكى: حملة الضغط القصوى على إيران أثرت عليها اقتصاديا إيران
كتب أحمد عرفة

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أكدت ويندي شيرمان المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية الأمريكي، أن حملة الضغط القصوى على إيران أثرت عليها اقتصاديا، لكن لم تحقق الهدف التي كانت تسعى له الولايات المتحدة الأمريكية بشأن وقف البرنامج النووي الإيراني، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، قالت ويندي شيرمان مرشحة منصب نائب وزير خارجية الأمريكية، إن ظروف 2021 تختلف عن وقت إبرام اتفاق إيران في 2015.

وأضافت مرشحة منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أن الوضع المتغير على الأرض يفرض تغيرا للتعامل مع إيران.

وقبلها قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المكان الأفضل للولايات المتحدة وإيران لبحث الملف النووي هو مسار 5+1، وفقا لمصادر إعلامية.


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