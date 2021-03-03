"المراكز الإفريقية للأمراض": 9 دول أبلغت عن تحور فيروس "كورونا"

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أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الافريقي، اليوم الأربعاء، أن 9 دول أعضاء أبلغت عن ظهور فيروس كورونا المتحور، وهى الكونغو والجابون وغانا والمغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب افريقيا وجامبيا وليبيا.

وأوصت "المراكز الإفريقية" – فى بيان اليوم الأربعاء- الدول الاعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.

وأوضحت "المراكز الإفريقية" أن إجمالى حالات "كورونا" فى القارة بلغت 3 ملايين و914 ألف حالة، بينما تخطت الوفيات 104 الآف، فيما كانت منطقة الجنوب الافريقى الاكثر تضرراً.

وأشارت "المراكز الافريقية" إلى اضطرار العديد من البلاد لاتخاذ إجراءات الإغلاق، ففى الكونغو فرضت السلطات حظر التجول ليلا فى المناطق المتضررة فى البلاد، وتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 6 مارس الجاري.

وقيدت الجابون الحركة من وإلى العاصمة ليبرافيل ومددت الحظر الليلى بساعتين، فيما علقت غانا انعقاد البرلمان ثلاثة اسابيع، بينما أعلنت مالاوى إعادة فتح المدارس بعد انحسار الإصابات، وأطلقت السلطات فى السنغال حملة تطهير موسعة فى الأماكن العامة.

يذكر أن المركز الافريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية .