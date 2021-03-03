المخرج خالد يوسف يتقدم جنازة شقيقه صلاح فى كفر شكر.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قدم اليوم السابع، بثا مباشر، لوصول جثمان شقيق المخرج خالد يوسف، تمهيدا لتشييعه لمثواه الأخير، فى مدينة كفر شكر بالقليوبية.

وتقدم المخرج خالد يوسف الصفوف فى صلاة الجنازة على شقيقه صلاح، الذى وافته المنية أمس، وعقب الصلاة شارك الأهالى فى تشييع الجثمان، حيث من المقرر دفنه فى مقابر الأسرة بإحدى قرى مدينة كفر شكر بالقليوبية .

وخيمت حالة من الحزن على قرية تصفا مسقط رأس المخرج الكبير خالد يوسف، خلال تشييع جثمان شقيقه المهندس صلاح يوسف، مؤكدين أنه كان خيراً وبشوشاً ويحب مساعدة الناس، ويحظى بحب واحترام الجميع.

وأوضحت الأسرة، أن الراحل كان يعيش بين القاهرة وفيلته بالقرية، بحكم عمله كرجل أعمال، وخلال الفترة الأخيرة كان يقضي معظم وقته في القرية، إلا أنه أُصيب بفيروس كورونا، ومكث في أحد المستشفيات بالقاهرة، وبعدها تم نقله إلى مستشفى بالزقازيق، في محافظة الشرقية، إلا أنه توفى متأثراً بمضاعفات إصابته بالفيروس المستجد.

كانت أسرة المخرج الكبير خالد يوسف، أعلنت تشييع جثمان شقيقه المهندس صلاح يوسف، اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر بقرية تصفا، ويتم العزاء بالسرادق المقام أمام دوار العائلة بتصفا.