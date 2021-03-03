اليوم السابع
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المجلس القومى للطفولة يتابع الحالة الصحية لطفلة صدمتها دراجة نارية

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:42 ص
المجلس القومى للطفولة يتابع الحالة الصحية لطفلة صدمتها دراجة نارية الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة
كتب وليد عبد السلام

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أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، التدخل فى واقعة تعرض طفلة 4 سنوات للاصطدام بدراجة نارية من قبل طفل آخر يبلغ من العمر 13 عاما بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.
 
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل  تلقت بلاغا أمس بشأن تعرض طفلة 4 سنوات لإصابات بالغة نتج عنها كسر فى الجمجمة، نتيجة  لصدمها من قبل طفل آخر يبلغ من العمر 13 عاما بالصف الأول الإعدادى، حيث قام الأخير بالاستيلاء على المفاتيح الخاصة بالدراجة النارية خلسة من والده وقادها بتهور مما نتج عنه اصطدامه بالطفلة المجني عليها.
 
وعلى الفور وجهت  الدكتورة سحر السنباطى، بالتدخل العاجل لتقديم  سبل الدعم للطفلة المجني عليها، كما وجهت بمتابعة حالتها أثناء تواجدها بالمستشفى.
 
وكلفت  السنباطي الإدارة العامة لنجدة الطفل بمتابعة البلاغ مع النيابة العامة ومتابعة الإجراءات القانونية وتقديم التوصية اللازمة بشأن حالة الطفل مرتكب الواقعة وفقاً لأحكام قانون الطفل المصري في هذا الشأن، هذا وقد تحرر محضر بالواقعة حمل رقم،  لافتة إلى أن نيابة الدرب الأحمر الجزئية تباشر  تحقيقاتها بالواقعة وقامت باحتجاز والد الطفل ووجهت له تهمة تعريض طفل للخطر وتمكينه من قيادة مركبة آلية بغير ترخيص. 
 
وناشدت السنباطي الأهالي والأسر بضرورة متابعة  أطفالهم عن كثب، لحمايتهم من التعرض لمثل هذه الوقائع التي تشكل تعريض طفل للخطر، وما تشكله من جريمة نتج عنها هذه الواقعة المؤسفة من تعريض حياة طفلة أخرى بريئة لا ذنب لها للخطر.
 
وأضافت السنباطي أن هذه الواقعة تشكل خطرا في حق الطفل نفسه ومخالفة لأحكام قانون المرور وقانون العقوبات المصري لمن مكنه من قيادة المركبة.

القومى للطفولة

حادث

الدرب الاحمر

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