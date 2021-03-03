المتحدث باسم ماركل: دوقة ساسكس "حزينة" بعد شكوى ضدها تزعم تنمرها ضد مساعدين

كتبت رباب فتحى

قال المتحدث باسم دوقة ساسكس، ميجان ماركل، إنها "حزينة" لتقرير يزعم أن مساعدين شكوا من تنمرها خلال فترة وجودها في قصر كنسينجتون.

وذكرت صحيفة "التايمز" أن شكوى تم تقديمها في أكتوبر 2018 من قبل جيسون كناوف، وزير الاتصالات لدوق ودوقة ساسكس آنذاك، والتي زعمت أن ميجان طردت مساعدين شخصيين من المنزل وقوضت الثقة فى موظف ثالث.

وقال المتحدث باسمها: "الدوقة حزينة بسبب هذا الهجوم الأخير على شخصيتها، لا سيما كشخص كان هدفًا للتنمر هى نفسها وهى ملتزمة بشدة بدعم أولئك الذين عانوا من الألم والصدمة، مضيفا "إنها مصممة على مواصلة عملها في بناء التعاطف في جميع أنحاء العالم وستواصل السعي لتضرب المثل في فعل الصواب والقيام بما هو جيد."

ولم يعلق قصر باكنجهام ولم يكن قصر كنسينجتون متاحًا للتعليق ليلة الثلاثاء.

يأتي التقرير قبل أيام فقط من بث إعلان عن مقابلة ميجان وهاري مع أوبرا وينفري. وسيتم عرض برنامج CBS الخاص لمدة ساعتين يوم الأحد في الولايات المتحدة ومن المتوقع عرضه في المملكة المتحدة في 8 مارس.

وقالت الصحيفة إن العائلة المالكة سوف تستعد لتداعيات المحادثة، والتي وصفت بأنها صادمة، حيث يناقش الزوجان حياتهما داخل العائلة المالكة وخروجهما من أدوار العمل العليا في النظام الملكي.

وسيكون الجزء الأكبر من البرنامج محادثة بين وينفري وميجان. من المتوقع أن ينضم هاري فقط لجزء ختامي موجه نحو المستقبل.

تأتي المقابلة بينما كان جد هاري ، دوق إدنبرة ، مريضًا في مستشفى في لندن. أمضى الأمير فيليب، 99 عامًا، ما يقرب من أسبوعين في مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص قبل نقله إلى مستشفى سانت بارثولوميو يوم الإثنين لإجراء فحوصات على حالة قلبية موجودة مسبقًا.