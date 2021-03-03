اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 08:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكونجرس: نستعد للتهديدات المحتملة ضد مجمع الكابيتول

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:52 م
الكونجرس: نستعد للتهديدات المحتملة ضد مجمع الكابيتول الكونجرس
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شرطة الكونجرس الأمريكى: نحن على علم بالتهديدات المحتملة ضد أعضاء الكونجرس ومجمع الكابيتول ونستعد لمواجهتها، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي، إن أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير الماضي، والتي خلفت 5 قتلي في مداهمات بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وعناصر الشرطة، "كانت مصدر إلهام لعدد من المتطرفين الإرهابيين داخل وخارج الولايات المتحدة".

وقال راي في جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ مساء الثلاثاء: مكتب التحقيقات لا يزال يتطلع إلى ما إذا كان أي لاعبين أجانب قد يسعون إلى التسلل إلى الجماعات المحلية لاستغلال نقاط الضعف.

وأضاف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، إنه يعتبر الحصار الذي شهده مبني الكونجرس "إرهابا داخليا"، ويقوم بنشر موارد مكثفة في كل مكتب ميداني لملاحقة الجناة.


الكونجرس

شرطه الكونجرس

امريكا

ازمه أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مخاوف من تكرار سيناريو اقتحام الكونجرس الخميس.. والشرطة ترفع درجة التأهب.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 03 مارس 2021 03:37 م

الصحف العالمية: الكونجرس يجدد مطالبته بكشف سجلات ترامب المالية.. مدير الـ"FBI": اقتحام الكابيتول كان مصدر إلهام للإرهابين بالداخل والخارج.. هيئة أولمبياد طوكيو تزيد عدد النساء بمجلسها للتأكيد على أهمية المساواة

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:10 م

مدير "FBI": اقتحام الكونجرس مثل مصدر إلهام للإرهابيين داخل وخارج البلاد

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:28 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة