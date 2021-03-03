الكونجرس: نستعد للتهديدات المحتملة ضد مجمع الكابيتول

كتب أحمد عرفة

قالت شرطة الكونجرس الأمريكى: نحن على علم بالتهديدات المحتملة ضد أعضاء الكونجرس ومجمع الكابيتول ونستعد لمواجهتها، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي، إن أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير الماضي، والتي خلفت 5 قتلي في مداهمات بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وعناصر الشرطة، "كانت مصدر إلهام لعدد من المتطرفين الإرهابيين داخل وخارج الولايات المتحدة".

وقال راي في جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ مساء الثلاثاء: مكتب التحقيقات لا يزال يتطلع إلى ما إذا كان أي لاعبين أجانب قد يسعون إلى التسلل إلى الجماعات المحلية لاستغلال نقاط الضعف.

وأضاف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، إنه يعتبر الحصار الذي شهده مبني الكونجرس "إرهابا داخليا"، ويقوم بنشر موارد مكثفة في كل مكتب ميداني لملاحقة الجناة.