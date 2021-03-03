الكشف على 1228 مريضا فى قافلة طبية غرب النوبارية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية بلال بن رباح غرب النوبارية يومى 1 و2 مارس الجارى فى إطار خطة محافظة البحيرة وتوجيهات اللواء هشام آمنة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وقال محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن القافلة ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ( الباطنة، الأطفال ، الجلدية، الجراحة ، عظام، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، مسالك بولية)، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.

وتمكنت القافلة على مدار اليومين من الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالى 1228مواطنا من أهالى القرية، تنوعت ما بين 301 حالة باطنة، و 171 حالة جراحة عامة، و 110 نساء وتوليد، و 350 حالة اطفال، 96 حالة مسالك بولية و 160 حالة جلدية و 40 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.