اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 1228 مريضا فى قافلة طبية غرب النوبارية بالبحيرة

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:59 م
الكشف على 1228 مريضا فى قافلة طبية غرب النوبارية بالبحيرة جانب من القافلة الطبية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية بلال بن رباح غرب النوبارية يومى 1 و2 مارس الجارى فى إطار خطة محافظة البحيرة وتوجيهات اللواء هشام آمنة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

 

وقال محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن القافلة ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ( الباطنة، الأطفال ، الجلدية، الجراحة ، عظام، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، مسالك بولية)، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.

 

وتمكنت القافلة على مدار اليومين من الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالى 1228مواطنا من أهالى القرية، تنوعت ما بين 301 حالة باطنة، و 171 حالة جراحة عامة، و 110 نساء وتوليد، و 350 حالة اطفال، 96 حالة مسالك بولية و 160 حالة جلدية و 40 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.

 

IMG-20210303-WA0090
 

 

IMG-20210303-WA0091
 

محافظ البحيرة

قافله طبية

غرب النوبارية

كشف طبى

علاج بالمجان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة