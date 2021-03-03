وأوضح قائد ميداني سوري - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه أثناء تفتيش المزارع في الريف الغربي من محافظة درعا، تم العثور على كمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة منها ما كان معدا للتهريب ومنها المجهز للبيع، مشيرًا إلى أن ضبط الأسلحة تم بفضل التعاون المثمر بين الجهات المختصة والأهالي الشرفاء من أبناء المحافظة.

وأضاف القائد السوري، أن الأسلحة المضبوطة تضم بنادق آلية وقواذف "آر بي جي" وقناصات غربية، بالإضافة إلى رشاشات "بي كي سي" وذخيرة رشاشات "بي كي سي"، ودوشكا وقنابل يدوية، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستواصل مهامها في تطهير جميع مناطق المحافظة من مخلفات الإرهابيين وستقوم بسحب كل الأسلحة غير الشرعية بما يسهم في الحفاظ على أمن الوطن و المواطن.