القضاء الإدارى يرفض دعوى تطالب بتأجيل انتخابات الصحفيين

كتب أحمد عبد الهادى

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من أحمد فايز، والتى يطالب فيها بتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، وكذلك الدعوى المقامة من أحمد راغب المحامى وكيلٱ عن عن المرشح على منصب نقيب الصحفيين كارم يحيى، والتى طالب فيها ببطلان قبول ترشح الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات الرسمية على منصب النقيب، وإلزامه بتقديم استقالته من المنصب لاستمرار ترشحه، وذلك لسابقة الفصل في دعاوى مثلها.

حملت الدعوى رقم 34584 لسنة 75 قضائية، وأختصمت كل من اللجنة المشرفه على أنتخابات النقابة، ونقيب الصحفيين بصفته.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، قضت الأحد الماضى، برفض الدعاوى المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين بسبب كورونا.

وكذلك رفضت الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحه لمنصب النقيب.

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات.