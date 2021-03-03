القبض على مالك مجموعة صيدليات هارب من 261 حكما قضائيا بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطلوب لتنفيذ 261 حكما قضائيا، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام قيام أحد الأشحاص مالك مجموعة صيدليات - مقيم بالتجمع الخامس بالقاهرة ومطلوب ضبطه للتنفيذ فـى 261 حكم حبس جزئى بتهم " شيكات – تبديد - سرقة تيار كهربائى"، بترك محل إقامته والتردد على منطقة المنيل دائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة مصر القديمة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.