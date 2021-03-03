اليوم السابع
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القبض على طبيب نساء وتوليد مزيف في الجيزة

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:39 م
القبض على طبيب نساء وتوليد مزيف في الجيزة مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف - أحمد عبد الهادي

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب حاصل على بكالوريوس علوم، لاتهامه بانتحال صفة طبيب نساء وتوليد، وفتح عيادة بإحدى قرى الصف، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

يذكر أن إدارة العلاج الحر حررت محضرا رقم 1007 إداري الصف لسنة 2020 بقسم شرطة الصف ضد المتهم، لادارته عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى الصف دون الحصول على ترخيص.

وتبين أن المتهم حاصل على بكالوريوس علوم، ويدير عيادة نساء وتوليد لعدة سنوات، ويتنقل بين المحافظات، وتبين تزويره بعض المستندات لممارسة نشاطه، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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