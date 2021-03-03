العربية: وزير ري السودان يؤكد ملء إثيوبيا الأحادى للسد يهدد الحياة بولاية النيل الأزرق

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ياسر عباس وزير ري السودان، أكد أن ملء إثيوبيا للسد دون تبادل معلومات، "الملء الأحادى"، يهدد الحياة بولاية النيل الأزرق.

وفى وقت سابق شدد دينا مفتى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، على أن أديس أبابا تهتم بمخاوف مصر والسودان تجاه سد النهضة، ونأخذ قلقهم على محل الجد لذلك نحن نتفاوض بشكل ثلاثي.

وقال "مفتى" فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز: "سننظر فيما يقلق مصر والسودان، ولن نضرهم"، مضيفا:"مياهكم لن تمس وأمنكم لن يمس".

كان سامح شكرى وزير الخارجية، ثمن الدور العربى الداعم لموقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة.