وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقي، تحسين الخفاجي، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن 10 صواريخ من نوع "جراد" انطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد في الأنبار".مضيفا أن الصواريخ وقعت جميعها في محيط قاعدة عين الأسد ولم تلحق أضرار مادية أو بشرية بالقاعدة.

من جانبه، أعلن التحالف الدولي بالعراق، أن القوات العراقية تقود التحقيق وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر أمنية، باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار بـ10 صواريخ، وأضافت أنه "تم تشغيل صافرات الانذار للدخول الى الملاجئ"، مردفة أنه "لم تم تسجل إصابات حتى اللحظة".