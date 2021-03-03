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الصحة: 77.1 % نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:31 م
الصحة: 77.1 % نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية 77.1 % بعد تسجيل 141655 حالة تعافي حتى اليوم.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 183591حالة من ضمنهم 141655 حالة تم شفاؤها، و 10778 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

الصحة

كورونا

مستشفيات العزل

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