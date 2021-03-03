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الصحة تحدد الفئات المستحقة لتطعيم لقاح كورونا.. انفوجراف

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:11 ص
الصحة تحدد الفئات المستحقة لتطعيم لقاح كورونا.. انفوجراف الفئات المستحقة لتطعيم لقاح كورونا
كتب محمد الصبحى

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كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف عن الفئات الأولى بتطعيم لقاح كورونا، وهم الطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان أطلقت الموقع الإلكترونى لحجز وتسجيل لقاح كورونا http://www.egcovac.mohp.gov.eg/، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى أن الخط الساخن للوزارة (15335) يوفر كافة الاستفسارات للمواطنين حول اللقاح. 
 
وتابع مجاهد، أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملين في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى، وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).
 
ولفت مجاهد إلى أن الموقع الإلكترونى يقوم بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التى تم إدخالها على الموقع.
 
وأشار مجاهد إلى أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.
 
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