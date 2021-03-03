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الشرطة السويدية: منفذ عملية الطعن فى فيتلاندا تنقل بين 5 مواقع لضرب ضحاياه

الأربعاء، 03 مارس 2021 09:38 م
الشرطة السويدية: منفذ عملية الطعن فى فيتلاندا تنقل بين 5 مواقع لضرب ضحاياه الشرطة السويدية
كتب أحمد عرفة

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أكدت شرطة السويد أن عملية الطعن في مدينة فيتلاندا "إرهابية"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الشرطة السويدية، أن منفذ عملية الطعن في مدينة فيتلاندا تنقل بين 5 مواقع لضرب ضحاياه، موضحة أن حصيلة عملية الطعن في مدينة فيتلاندا السويدية 8 إصابات واحدة منها خطرة.

وفى وقت سابق، ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، إصابة 8 أشخاص بهجوم إرهابي بالسلاح الأبيض في السويد.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الشرطة السويدية، إن رجلاً فى العشرينات من عمره شن الهجوم بالسكين فى بلدة فيتلاندا، وهى بلدة صغيرة فى جنوب السويد.

فيما أطلقت قوات الأمن النار على المهاجم وجرى نقله إلى المستشفى، وقال مسئولون إن إصاباتهم تفاوتت فى شدتها دون تقديم مزيد من التفاصيل.


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