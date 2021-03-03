اليوم السابع
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الشرطة السودانية تضبط أسلحة وعبوات ناسفة فى الخرطوم

الأربعاء، 03 مارس 2021 07:00 ص
الشرطة السودانية تضبط أسلحة وعبوات ناسفة فى الخرطوم قوات الجيش السودانى
أ ش أ

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أعلنت الشرطة السودانية، ضبط 30 بندقية و93 قذيفة "آر بي جي" و 38 عبوة ناسفة، في جنوب مدينة الخرطوم، بعد تبادل معلومات بين المباحث الجنائية وجهاز المخابرات العامة.
 
وقال اللواء شرطة النزير خضر مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، في تصريح صحفي، إنه تم تكوين فريق مشترك بين المباحث الجنائية وجهاز المخابرات العامة، لكشف أبعاد النشاط الإجرامي للشبكة، حيث تمكن الفريق من متابعة المعلومات وتحديد هوية المشتبه بهم بدقة وأماكن تخزين السلاح والمتفجرات في ضاحية جبرة جنوبي الخرطوم.
 
وأضاف أنه بعد إكتمال كافة الترتيبات، تمت مداهمة الموقع والقبض على إثنين من المتهمين، إحداهما إمرأة، وضبط بحوزتهما 25 بندقية كلاشنكوف و 5 بنادق "جيم ثري"، و 93 قذيفة "آر بي جي"، و 7 أشرطة رشاش و 38 عبوة ناسفة، و 48 مبرد حرارة كلاشنكوف و 3880 طلقة ذخيرة مختلفة.
 
وأشاد بالفريق المشترك الذي نفذ العملية، مؤكدا أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية له دور كبير في محاصرة الجريمة وتجفيف منابعها.

السودان

الخرطوم

عبوات ناسفة

الجيش السودانى

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