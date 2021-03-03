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السيناتور روبرت مينينديز يحذر من العودة للاتفاق النووي دون ضبط أنشطة إيران

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:03 م
السيناتور روبرت مينينديز يحذر من العودة للاتفاق النووي دون ضبط أنشطة إيران ايران وامريكا
كتب أحمد عرفة

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حذر السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز من العودة للاتفاق النووي دون ضبط أنشطة إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وق تسابق أبلغ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون نظيره الإيرانى حسن روحانى قلق فرنسا من انتهاكات إيران المتكررة للاتفاق النووى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما أعرب الرئيس الفرنسى للرئيس الإيرانى أيضًا عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بعد زيادة الهجمات على السعودية، مؤكدًا تصميمه حل الأزمات الإقليمية خصوصا فى اليمن والعراق ولبنان.


ايران

أمريكا

الاتفاق النووي

ازمه ايران

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