السيناتور الجمهورى جيم ريتش: أى اتفاق مع إيران يجب أن يصادق عليه مجلس الشيوخ

كتب أحمد عرفة

قال السيناتور الجمهوري جيم ريتش ،إن أي اتفاق مع إيران يجب أن يصادق عليه مجلس الشيوخ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف السيناتور الجمهوري جيم ريتش، أن العودة إلى الاتفاق النووي لا تفيد وأغلب بنوده قديمة.

وأوضح السيناتور الجمهوري جيم ريتش ،أنه لا يجب رفع العقوبات عن إيران كشرط للعودة إلى المفاوضات.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تقديم مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الأيام المقبلة لانتقاد قرار إيران بالحد من التعاون مع الوكالة.

ومضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدما يوم الاثنين فى خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستصدار قرار من مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم تحذيرات روسية وإيرانية من عواقب وخيمة.