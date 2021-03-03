السيناتور الجمهورى جودي هايس: لا مكان لإيران دوليا ما لم تكف عن دعم الإرهاب

كتب أحمد عرفة

قال عضو مجلس النواب الأمريكى الجمهوري جودي هايس، إنه لا مكان لإيران دوليا ما لم تكف عن دعم الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق دعا النائب الجمهورى دان كرنشاو، الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى عدم السماح لإيران بخداعه كما فعلت مع إدارات سابقة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان السيناتور الجمهورى جيم ريتش قال فى تصريحات سابقة، إن أى اتفاق مع إيران يجب أن يصادق عليه مجلس الشيوخ، مضيفًا أن العودة إلى الاتفاق النووى لا تفيد لأن أغلب بنوده قديمة.

وأوضح السيناتور الجمهورى جيم ريتش، أنه لا يجب رفع العقوبات عن إيران كشرط للعودة إلى المفاوضات.