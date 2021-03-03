السيطرة على حريق اندلع بمتجر للأجهزة الكهربائية بالبحيرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحيرة على حريق اندلع بمتجر أجهزة كهربائية بمركز كفر الدوار، وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين نشوب حريق بمحل لبيع الأجهزة الكهربائية بمنطقة السعرانية التابعة لمركز كفر الدوار دون حدوث خسائر بشرية، وعلى الفور سيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق، ومنع امتداده للعقارات المجاورة، وفرض كردون أمنى لمنع اقتراب المواطنين.
تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.
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