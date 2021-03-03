السودان يتسلم الدفعة الأولى من لقاحات كورونا

كتبت - هند المغربي

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن السودان حصل على أكثر من 800 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا. وأفاد تقرير المنظمة الأممية، أنه سُلِّمت اللقاحات بدعم من اليونيسف التي عملت من خلال كوفاكس، وهو تحالف تقوده كل من منظمة الصحة العالمية، جافي، التحالف الدولي للقاحات وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، والذي يضمن التوزيع المنصف للقاحات "كوفيد-19" على البلدان بغض النظر عن مستوى الدخل.

وأوضح التقرير، أنه سوف تُستخدم الشحنة الأولية من اللقاحات التي تم استلامها اليوم لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا فما فوق ممن يعانون من صعوبات ومشاكل طبية ويعيشون في مناطق ذات معدل مرتفع لانتشار العدوى أو مناطق من المتوقع أن تكون ذات معدل مرتفع لانتشار العدوى، وذلك بإعطائهم اللقاح ضد "كوفيد-19"، لتكون بذلك المرحلة الأولى من حملة التلقيح الوطنية قد بدأت.

وأشار التقرير إلى أنه من خلال تزويد العاملين في مجال الصحة في السودان باللقاح أولاً، فإنهم سوف يتمكنون من الاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة، فضلاً عن ضمان فعالية نظام الرعاية الصحية. فمن الأهمية بمكان حماية العاملين في مجال الصحة أولاً، لأن هؤلاء هم الذين يحمون أرواح السكان.

من جانبه، أعرب الدكتور عمر محمد النجيب، وزير الصحة السوداني، عن تقديره لجميع الشركاء الذين عملوا معًا لضمان أن يكون السودان من بين أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتلقى لقاحات "كوفيد-19" عبر تحالف كوفاكس.

وأضاف الدكتور عمر محمد النجيب، قائلاً إن "اللقاحات ضرورية للسيطرة على انتشار الفيروس في السودان والعودة السريعة إلى الحياة الطبيعية". كما حث الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على اللقاح بأن يتأكدوا من تسجيل أسمائهم حتى يتلقوا اللقاح عندما يحين دورهم.

وفقا لليونيسف تسببت جائحة "كوفيد-19" في تعطيل تقديم الخدمات الأساسية على الصعيد العالمي وفي السودان، وأنه اعتبارًا من 1 مارس 2021، شهد السودان أكثر من 28،505 حالات إصابة مؤكدة بـ "كوفيد-19"، و1،892 حالة وفاة مرتبطة بهذه الجائحة منذ الإعلان عن ظهور أول حالة للإصابة بـ "كوفيد-19" في 13 مارس 2020.

وقالت جميلة شيروفا، المسؤولة الأولى في تحالف اللقاحات، جافي، في السودان: "إنه من خلال تحالف كوفاكس يضمن التحالف الدولي للقاحات حصول جميع البلدان على فرص متكافئة للحصول على هذه اللقاحات المنقذة للحياة". وأضافت: "إننا نواصل العمل من أجل عدم تخلّف أي شخص عن الركب وحصول الجميع على التطعيم".

وأكد عبد الله فاضل، ممثل اليونيسف في السودان قائلاً: "إن اللقاحات هي الأمل الذي نملكه للتعافي من الجائحة". وتابع قائلاً: "لقد نجحت اللقاحات في الحد من البلاء الذي تسببه العديد من الأمراض المعدية وأنقذت حياة الملايين، وقضت بشكل فعال على العديد من الأمراض التي تهدد الحياة."

وأكد الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، أن اللقاحات التي وصلت اليوم هي لقاحات آمنة، وتمت الموافقة عليها من خلال إجراءات قائمة الاستخدام في حالات الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لكي تُستخدم في السودان وغيرها من الدول. وأشاد الدكتور عابد بحكومة السودان ووزارة الصحة الاتحادية والشركاء على هذا الإنجاز الكبير الذي سيضمن حماية شعب السودان من المرض الفتاك الذي لا يزال ينتشر.

وأكد الدكتور نعمة قائلاً: "يسر منظمة الصحة العالمية أن تكون جزءًا من هذا الإنجاز الهام استجابة لـ "كوفيد-19" في السودان. إن اللقاحات فعالة ويجب أن تكون متاحة للجميع".

وأكد تقرير اليونيسف أنه تعمل كوفاكس على ضمان حصول جميع البلدان المشاركة في المرفق (حاليًا 190 دولة بما فيها السودان) على ما لا يقل عن ملياريّ جرعة من لقاح "كوفيد-19" وبشكل منصف بحلول نهاية عام 2021. ومن المتوقع أن تصل الشحنات الإضافية من اللقاحات المخصصة للسودان في الربع الثاني من عام 2021.