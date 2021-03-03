السفير حسام زكي لـ"أحمد موسى": قطر أبلغتنا من مدة بتأييد ترشيح أبو الغيط أمينا للجامعة العربية

إبراهيم سعيد

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية صدي البلد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد ترشيح أحمد أبو الغيط لأمانه الجامعة كأمين عام للجامعة الدول العربية.

وأضاف السفير حسام زكي: "قطر ابلغتنا من مدة أنها تؤيد أعادة ترشيح أحمد أبو الغيط كأمين عام للجامعة الدول العربية"، مشيرا إلى أنه لا يوجد حجر على آراء الاخرين ومن حق كل دولة البحث عن مصالحها".

وأكد حسام زكي، ان الجامعة الدول العربية تواجه مشكلات ولكن لا أحد يريد سقوطها، لافتا إلى أن خطوات أحمد أبو الغيط تكون محسوبة ومدروسة ولا بد من توحد الإرادة العربية لحل كل الأزمات.

وتابع، أن النظام السوري لابد أن يدرك المرحلة الجديدة ويستوعب المعارضة ولا مكان للإرهاب والإرهابيين في أي مرحلة جديدة للسورين والعرب ينظرون الى سوريا باهتمام لعوتها مرة أخرى للجامعة العربية.

وأتم أن الاجتماع القادم برئاسة الكويت في شهر سبتمبر القادم.