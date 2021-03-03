السعودية تلقى القبض على 7 إثيوبيين سرقوا 632 ألف ريال فى مكة المكرمة

وأشار بيان للشرطة، إلى أن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على 7 إثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس".

وأضافت: "قام المتهمون بالترصد أمام البنوك للعملاء والاعتداء عليهم بعد خروجهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، وباستخدام مركبة مسروقة بمحافظة جدة.

وتابعت: "قدرت المبالغ المسلوبة بمبلغ 632 ألف ريال"، مشيرة إلى إحالة المتهمين إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.