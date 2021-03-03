السجن 7 سنوات لعاطل بتهمة قتل شاب فى دار السلام

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن 7 سنوات بتهمة قتل شاب بطعنه بمطواة بسبب خلافات بينهما.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بقيام عاطل بطعن شاب أثناء خروجه من مطعم، سقط على الارض غارقا فى دمائه، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم، عاطل انتظر خروج المجنى عليه من مطعم، وطعنه بمطواه طعنة أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.