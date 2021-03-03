السجن 25 عاما دون إمكانية الإفراج المشروط على منفذ هجوم اونتاريو بكندا.. صور

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

أدانت المحكمة العليا فى أونتاريو أليك ميناسيان بكلّ التهم الموجّهة إليه في حادثة الاعتداء بشاحنة لِدهس المارّة التي وقعت في تورونتو عام 2018، وأدين ميناسيان بِعشرتُهم قتل من الدرجة الأولى و16 تهمة بِمحاولة القتل، وقالت القاضية آن مولّوى لدى تلاوة الحُكم إنّ ميناسيان كان سالِم العقل لدى تنفيذ الاعتداء، الذي أسفر عن سقوط 10 قتلى و 16 جريحا، وأصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبّد دون إمكانيّة الإفراج المشروط قبل 25 عاما على منفّذ الهجوم.

"اتّخذ بحريّة الخيار الخاطئ اخلاقيّا، مع علمه بما تكون العواقب بالنسبة له وللآخرين، ولا يهمّ أنّه لا يشعر بالندم ولايتعاطف مع الضحايا" قالت القاضية آن مولّوي، وأضافت أنّ عدم التعاطف مع آلام الضحايا وعدم القدرة على التعاطف لا يشكّلان دفاعا.



أقارب الضحايا



حزن الضحايا

وكان محامي الدفاع بوريس بيتنسكي قد قال إنّ موكّله غير قادر على إظهار مشاعر التعاطف نظرا لأنّه مصاب بمرض التوحّد، وأنّه لا يُدرك مدى الفظاعة التي تسببّ به عمله على الضحايا وعائلاتهم وعلى المجتمع، وأثنى محامى الادّعاء جون كالاجان عقب انتهاء القاضية مولّوي من تلاوة الحكم، على عمل المسعفين الأوائل الذين سارعوا إلى موقع الاعتداء، وتلا بعد ذلك أسماء الضحايا الذين سقطوا خلاله،كما تطرّق إلى موقف المارّة الذين كانوا في موقع الحادثة، والذين سارعوا هم أيضا لِمساعدة الضحايا، وأثنى على اندفاعِهم لِمساعدة الغير بعيدا عن الأنانيّة وعلى التعاطف الذي يعكس روح مدينة تورونتو.

وحرصت القاضية آن مولّوي من جهتها، على تلاوة أسماء الضحايا وأعمارهم فردا فردا، وتجنّبت ذكر اسم ميناسيان، وتحدّثت عن بعض الإصابات التي تركت تداعياتها على الناجين من حادثة الدهس، وكان أليك ميناسيان قد أقدم في 23 أبريل 2018 ، على دهس ما أمكنه من أشخاص بشاحنة على مسافة كيلومترين تقريبا في شارع يونغ، أطول شوارع مدينة تورنتو، موقعا 10 قتلى و16 جريحا.



حزن عائلات الضحايا

وبدأت جلسات محاكمته فى نوفمبر 2020، ودفع ببراءته في كلّ التهم الموجّهة إليه، والتمس من القاضية آن مولّوي الاعتراف بعدم مسؤوليّته الجنائيّة في كلّ التهم الموجّهة إليه.