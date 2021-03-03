الخارجية الأمريكية: لن نتردد بالرد على هجوم قاعدة عين الأسد بعد انتهاء التحقيق

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتردد بالرد على هجوم قاعدة عين الأسد بعد انتهاء التحقيق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وقبلها قالت جين ساكى، المتحدث باسم البيت الأبيض: سنتحرك مجددا إذا خلص التقييم بالرد على هجوم قاعدة عين الأسد بالعراق.
وأضافت المتحدث باسم البيت الأبيض: قمنا بالرد على الهجمات الأخيرة المدعومة من إيران وهذا سيكون النموذج الذي سنتبعه من الآن فصاعدا.
وتابعت المتحدث باسم البيت الأبيض: سنرد على هجوم قاعدة عين الأسد لو اتضح أنه مدعوم من إيران.
وفى وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أنه لا إصابات فى صفوف الجنود الأمريكيين إثر الهجوم على قاعدة عين الأسد فى العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
الخارجية الأمريكية: لن نتردد بالرد على هجوم قاعدة عين الأسد بعد انتهاء التحقيقالأربعاء، 03 مارس 2021 10:15 م
وزارة الخارجية الأمريكية
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتردد بالرد على هجوم قاعدة عين الأسد بعد انتهاء التحقيق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
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