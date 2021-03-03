الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تواصل فعالياتها لليوم الرابع

أسيوط - هيثم البدري

واصلت وحدات طب الأسرة ومكاتب الصحة ، والفرق الثابتة والمتحركة ، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، للمستهدفين وتحقيق الأهداف المرجوة منها ، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه الحملة ، وذلك بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وقال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، إنه تم تجهيز عدد 2466 فرقه يعمل بها عدد 5954 مشرف ومقدم خدمة منها 2197 فرقة متحركة للمرور على المنازل لتطعيم الأطفال الأقل من 5 سنوات والوصول للبيوت داخل القرى والنجوع والعزب ، فضلاً عن 269 فرقة ثابته بمراكز طب الأسرة والوحدات الصحية التى يبلغ عددها 227 وحدة صحية ، بالإضافة إلى تجهيز 46336 زجاجة طعم و926720 جرعة طعم و2500 حامل طعم و11230 أكياس تبريد و426 ثلاجة طعوم لتطعيم الأطفال المترددين على المنشأت الصحية وطب الأسرة ، وتوفير المعدات اللازمة لذلك .

لافتاً إلى المتابعة والإشراف من الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، والدكتور أسامة حجازى مدير عام الطب الوقائى بالمديرية لفرق التطعيم وفعاليات الحملة على مدار الأيام الأربعة، وذلك لمتابعة تحقيق المستهدف لليوم الثالث للحملة ومناقشة السلبيات والمعوقات وتذليلها لضمان نجاح حملة التطعيم.