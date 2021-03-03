اليوم السابع
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لمشروع التحول الرقمى..

الحكومة توافق على تنفيذ "المصرية للاتصالات" المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف ‏الضوئية

الأربعاء، 03 مارس 2021 05:48 م
الحكومة توافق على تنفيذ "المصرية للاتصالات" المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف ‏الضوئية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية ‏للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول ‏الرقمى ومصر الرقمية، وذلك فى إطار السعى نحو تعميم التحول الرقمى فى كافة محافظات الجمهورية طبقا ‏للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى ‏الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية. ‏
 
 
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد ‏من المنازعات، وذلك فى إطار العمل على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية ‏أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء. ‏

الحكومة

وزارة الاتصالات

التحول الرقمى

مصر الرقمية

قرارات الحكومة

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