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الحكومة تنفى إطلاق رابط إلكترونى لنتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:34 ص
الحكومة تنفى إطلاق رابط إلكترونى لنتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة، ما تردد من أنباء، عن إطلاقها رابط إلكترونى، للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى.
 
 
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