الرئيسية أخبار عاجلة الحكومة تنفى إطلاق رابط إلكترونى لنتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى الأربعاء، 03 مارس 2021 10:34 ص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نفت الحكومة، ما تردد من أنباء، عن إطلاقها رابط إلكترونى، للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى. الثانوية العامة الحكومة الامتحانات عاجل رابط الكترونى نتيجة امتحانات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الحكومة: فض منازعات الاستثمار تفصل فى 90% من الموضوعات المعروضة عليها الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:25 م رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية..صور الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:22 م الحكومة تناقش التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة تمهيدا لعرضه على الرئيس الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:47 م الحكومة: إنشاء 57 وحدة صحية جديدة و40 مركزاً طبياً ضمن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".. ومصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة هدية من لقاح "سينوفارم" الصينى.. وبدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:52 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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