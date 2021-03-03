الحكومة تمد خدمة 145 طبيبا بشريا بوزارة الصحة بعد بلوغهم سن المعاش

كتبت هند مختار

أعلن مجلس الوزراء إنه فى إطار الاستفادة من كفاءة وقدرات الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين ‏من العاملين بوزارة ‏الصحة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد خدمة عدد 145 طبيباً بشرياً، ‏بوظيفة أخصائى ‏طب بشرى بوزارة الصحة والسكان، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا ‏يشغلونها قبل ‏بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالى المقرر لبلوغهم ‏سن الستين، ‏وهو ما يأتى ضمن جهود وزارة الصحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا. ‏