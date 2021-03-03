الحكومة تمد خدمة 145 طبيبا بشريا بوزارة الصحة بعد بلوغهم سن المعاش

أعلن مجلس الوزراء إنه فى إطار الاستفادة من كفاءة وقدرات الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين من العاملين بوزارة الصحة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد خدمة عدد 145 طبيباً بشرياً، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالى المقرر لبلوغهم سن الستين، وهو ما يأتى ضمن جهود وزارة الصحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.
الحكومة تمد خدمة 145 طبيبا بشريا بوزارة الصحة بعد بلوغهم سن المعاشالأربعاء، 03 مارس 2021 06:06 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الحكومة توافق على استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية" فى نشاطها لمدة عامالأربعاء، 03 مارس 2021 05:59 م
الحكومة تمد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بقانون وسائل الدفع غير النقدى لـ7 سبتمبرالأربعاء، 03 مارس 2021 05:57 م
الحكومة: تقديم حافز لمشترى السيارات الكهربائية المنتجة محلياالأربعاء، 03 مارس 2021 05:49 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة