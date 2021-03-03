اليوم السابع
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الحكومة تمد خدمة 145 طبيبا بشريا بوزارة الصحة بعد بلوغهم سن المعاش

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:06 م
الحكومة تمد خدمة 145 طبيبا بشريا بوزارة الصحة بعد بلوغهم سن المعاش الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أعلن مجلس الوزراء إنه فى إطار الاستفادة من كفاءة وقدرات الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين ‏من العاملين بوزارة ‏الصحة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد خدمة عدد 145 طبيباً بشرياً، ‏بوظيفة أخصائى ‏طب بشرى بوزارة الصحة والسكان، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا ‏يشغلونها قبل ‏بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالى المقرر لبلوغهم ‏سن الستين، ‏وهو ما يأتى ضمن جهود وزارة الصحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.   ‏

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طبيب بشرى

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