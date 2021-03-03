اليوم السابع
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الحكومة: تقديم حافز لمشترى السيارات الكهربائية المنتجة محليا

الأربعاء، 03 مارس 2021 05:49 م
الحكومة: تقديم حافز لمشترى السيارات الكهربائية المنتجة محليا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية، على مقترح بتقديم حافز أخضر ‏لمشترى السيارة الكهربائية المنتجة محليا، وتم التأكيد على أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على ‏امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التى سيتم تصنيعها محلياً
 
وكان مجلس الوزراء قد وافق على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة ‏المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع ‏التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات ‏الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على ‏مستوى الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية. ‏
 
 

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