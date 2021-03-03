وقال الوزير اليمني - في كلمته التي ألقاها اليوم، الأربعاء، خلال مشاركته في أعمال الدورة العادية الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة - إن الحكومة اليمنية تواصل وبدعم من تحالف دعم الشرعية، ومن كل القوى الخيرة في الوطن العربي والعالم، سعيها منذ وقت مبكر إلى إنهاء هذا الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن من خلال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

ولفت بن مبارك، إلى أن الحكومة اليمنية رحبت بكل المبادرات الداعية للسلام بما فيها إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة نيتها تكثيف الجهود الدبلوماسية لتحقيق التسوية السياسية في اليمن، وتعيين مبعوث أمريكي خاص لهذا الغرض".