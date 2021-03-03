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التعليم تبدأ مراجعة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانى الثانوى على "فيس بوك"

الأربعاء، 03 مارس 2021 08:36 م
التعليم تبدأ مراجعة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانى الثانوى على "فيس بوك" امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء بث مباشر الآن عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمراجعة مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الثانى الثانوى.
 
وقالت الوزارة إنه المراجعة تقدمها المعلمة ولاء مصطفى، ويمكن للطلاب ترك تعليق وسيتم الإجابة عليها خلال البث.
 
ويؤدى غدًا الخميس الموافق 4 مارس 2021 يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادتى "اللغة الأجنبية الثانية" و"علم النفس والاجتماع".
 
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحانات الإلكترونية للأول والثانى الثانوى ليست "بروفة" لاختبارات الثانوية العامة الالكترونية، لأن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين، ويتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما سوف نستخدمها فقط فى الثانوية العامة ولا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موضوع التشعيب فى الثانوية العامة ما يزال قيد البحث فى المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ثم المجلس الأعلى للجامعات والأمور تظل على ما هى عليه بعيدا عن ما يقال هنا وهناك.
 

مراجعة لمادة علم النفس والاجتماع

امتحان علم النفس

التربية والتعليم

التشعيب فى الثانوية العامة

اخبار مصر

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