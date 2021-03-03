التشيك تسجل 16 ألفا و642 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكر راديو "براغ الدولي"الثلاثاء، أنه نظرا لتوافر اللقاحات التجارية، لم تر الحكومة أي جدوى من المضي قدما في المرحلة الثانية التي تتضمن اختبارات سريرية، والتي ستكلف ما يقدر بنحو 250 مليون كرونة.

وقد أعلن مجلس الوزراء مراجعة موقفه بهذا الشأن بدعوى أن اللقاح المحلي سيعد ميزة في ضوء التحورات المختلفة التي قد تتطلب تكرار التطعيمات خلال السنوات المقبلة.