التشيك تسجل 16 ألفا و642 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة فى التشيك تسجيل 16 ألفًا و642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات الحرجة جراء الإصابة بالفيروس والمتواجدة داخل المستشفيات حاليًا يبلغ 1661 شخصًا.
يُشار إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في التشيك بلغ مليونًا و252 ألفًا و242 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفًا و701 حالة، وذلك وفقًا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.
وكانت الحكومة التشيكية، أعلنت إعادة إحياء مشروع لتطوير لقاح تشيكي ضد فيروس كورونا المستجد، بعد إيقافه أواخر العام الماضى، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من الاختبارات على الفئران.
وذكر راديو "براغ الدولي"الثلاثاء، أنه نظرا لتوافر اللقاحات التجارية، لم تر الحكومة أي جدوى من المضي قدما في المرحلة الثانية التي تتضمن اختبارات سريرية، والتي ستكلف ما يقدر بنحو 250 مليون كرونة.
وقد أعلن مجلس الوزراء مراجعة موقفه بهذا الشأن بدعوى أن اللقاح المحلي سيعد ميزة في ضوء التحورات المختلفة التي قد تتطلب تكرار التطعيمات خلال السنوات المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة