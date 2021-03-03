التحفظ على أدوية بيطرية تحمل علامات تجارية مقلدة بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة بمديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط مخزن للأدوية البيطرية وبداخله كميات كبيرة من الأدوية البيطرية مقلدة وتحمل علامات تجارية مقلدة.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين، بانتشار عمليات التلاعب في تواريخ الصلاحية الخاصة بالأدوية البيطرية، وإعادة طرحها للبيع في العديد من الأنشطة الخاصة بالأغذية والأدوية بدائرة قسم أول طنطا بغرض التربح الغير مشروع.

وتشكلت حملة برئاسة عيد عبد الله وكيل مديرية التموين يرافقه حسن الزهاوي ونشأت نعيم واحمد فاروق من كبار مفتشي إدارة الرقابة التجارية ومكافحة الغش التجاري.

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع أدوية بيطرية يعرض للبيع أدوية بيطرية مقلدة بعد تقليد العلامة التجارية الأصلية بدقة ووضع الكتابة باللغة الأجنبية لإيهام جمهور المستهلكين بأنها مستورده مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين ويحوز بالمخزن أدوية بيطرية مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات داخل مخزن غير مرخص وقد وجدت بالمخزن الأدوية المقلدة والغير مقلدة والعبوات الفارغة من المقلد والغير مقلد تم التحفظ علي 1224 عبوة مقلدة سعة 100مم و528 عبوة قبل تغيير العلامة سعة100 وجميعها غير مدرج عليها بلد الصنع ''.

كما تم سحب 6080 عبوة فارغة مقلدة و1526 عبوة فارغة أصلية لعدم الاستغلال والتلاعب وجاري التحفظ عليهم بمخزن إدارة الرقابة التجارية تحت تصرف النيابة، وتقدر قيمة العبوة بمتوسط سعر 200جنيه للعبوة بمبلغ اجمالي 350400 جنيه''

كما تم ضبط مدير مخزن ومنفذ بيع وتوزيع مواد غذائية تابع لأحد المصانع الكبرى لإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازته بقصد البيع أغذية أطفال من صنف بسكويت منتهي الصلاحية ويتم تعديل تاريخه بتواريخ وصلاحيات سارية وإعادة طرحه من جديد بالأسواق بقصد التربح مدخلا الغش والتدريس علي جمهور المستهلكين، حرزت المضبوطات علي ذمة المحضر تحت تصرف النيابة وجاري إخطار النيابة بما تم من إجراءات'''.