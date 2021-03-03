اليوم السابع
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التحالف يعلن تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثى تجاه السعودية

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:52 ص
التحالف يعلن تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثى تجاه السعودية متحدث التحالف العربى
كتب سمير حسنى

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أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جنوب السعودية.

وقال التحالف فى بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، نرصد نشاطا عدائيا لميليشيات الحوثي باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة، معلنا عن إجراءات لتحييد تهديدات ميليشيات الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية.

وقالت وسائل إعلام سعودية، أمس، إن قوات التحالف، اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية من اليمن تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

وقالت قيادة التحالف العربي للحرب في اليمن والتي تقوده المملكة العربية السعودية، إن استمرار محاولات المليشيا الارهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية.

وأكد: "نتخذ الاجراءات العملياتية لحمايه المدنيين والاعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
 

يذكر أن فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية في جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب الأهلية في البلاد وتفاقم الأزمة الإنسانية.


التحالف العربي

اليمن

الحوثي

طائرة بدون طيار

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