البيت الأبيض عن اتهامات كومو بالتحرش: يجب الاستماع لكل امرأة ومعاملتها باحترام

كتبت رباب فتحى

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى حول مزاعم سوء السلوك الجنسى ضد حاكم نيويورك أندرو كومو أنه يجب الاستماع إلى كل امرأة، ومعاملتها بكرامة واحترام.

وأشار أحد المراسلين فى المؤتمر الصحفى اليومى إلى أن المرأة الثالثة التى اتهمت كومو بالسلوك غير اللائق عملت فى حملة الرئيس الأمريكى جو بايدن.

ولم تذكر المتحدثة باسم البيت الأبيض ما إذا كان بايدن أو نائبته كامالا هاريس سيتعاملان مع هذه القضية بأنفسهم، قائلة ببساطة إن تعليقاتها تعكس وجهات نظرهم بشأن هذه المسألة.

كما سُئلت جين ساكي عن مخاوف بعض الأمريكيين بشأن معدلات الفعالية المتفاوتة للقاحات الفيروس الثلاثة المعتمدة.

وثبت أن لقاحى موديرنا وفايزر أكثر فعالية من لقاح جونسون أند جونسون، لكن اللقاح الأخير أسهل في التخزين، ويمكن إعطاؤه بجرعة واحدة بدلاً من اثنتين.

ورددت ساكى التصريحات الأخيرة لخبراء الصحة العامة، حيث شجعت الأمريكيين على تلقى أى لقاح يقدم لهم فى ولاياتهم.

وقالت ساكى: "مهما كان اللقاح الذى يمكنك الحصول عليه، ويجب أن تأخذ هذا اللقاح".

وأكدت ساكي أن إدارة بايدن وافقت على عقوبات ضد سبعة مسئولين روس فيما يتعلق بتسميم وسجن ناقد الكرملين أليكسي نافالني.

وكشفت ساكي إن وزارة التجارة ووزارة الخارجية ستصدران قريبًا بيانات تفصيلية عن العقوبات.

وتابعت ساكي: "مجتمع الاستخبارات يقيّم بثقة عالية أن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي استخدموا غاز الأعصاب في تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني".

وكان انتقد جو بايدن بشدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، عندما حكم على نافالني بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر في مستعمرة ، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء روسيا.