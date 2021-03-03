البيت الأبيض: سنتحرك فورا إذا خلص التقييم بالرد على هجوم قاعدة عين الأسد بالعراق

كتب أحمد عرفة

قالت جين ساكى، المتحدث باسم البيت الأبيض: سنتحرك مجددا إذا خلص التقييم بالرد على هجوم قاعدة عين الأسد بالعراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت المتحدث باسم البيت الأبيض: قمنا بالرد على الهجمات الأخيرة المدعومة من إيران وهذا سيكون النموذج الذي سنتبعه من الآن فصاعدا.

وتابعت المتحدث باسم البيت الأبيض: سنرد على هجوم قاعدة عين الأسد لو اتضح أنه مدعوم من إيران.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أنه لا إصابات فى صفوف الجنود الأمريكيين إثر الهجوم على قاعدة عين الأسد فى العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى وفاة متعاقد مدنى أمريكى إثر أزمة قلبية أثناء الهجوم على عين الأسد.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية: نقف على أهبة الاستعداد بانتظار نتائج تحقيق الهجوم على قاعدة عين الأسد.