البنتاجون: لا إصابات فى صفوف الجنود الأمريكيين إثر الهجوم على قاعدة عين الأسد

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أنه لا إصابات فى صفوف الجنود الأمريكيين إثر الهجوم على قاعدة عين الأسد فى العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى وفاة متعاقد مدنى أمريكى إثر أزمة قلبية أثناء الهجوم على عين الأسد.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية: نقف على أهبة الاستعداد بانتظار نتائج تحقيق الهجوم على قاعدة عين الأسد.

وفى وقت سابق، قال مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق، إن المعتدين على قاعدة عين الأسد ليس لديهم انتماء حقيقى للعراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس وزراء العراق، أن محاسبة منفذى الهجمات سيصب فى سمعة القوات الأمنية العراقية، موضحا أن القوات الأجنبية دخلت العراق بطلب الحكومة حينها وحوارتنا أخرجت 60% منها حتى الآن.