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البنتاجون: المقاول الأمريكى ضحية الهجوم على قاعدة عين الأسد ليس عسكريًا

الأربعاء، 03 مارس 2021 09:58 م
البنتاجون: المقاول الأمريكى ضحية الهجوم على قاعدة عين الأسد ليس عسكريًا البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن المقاول الأمريكي الذي قتل في قاعدة عين الأسد في العراق بعد الهجوم عليها ليس عسكريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: نحقق مع العراق في الجهة التي تقف وراء الهجوم على قاعدة عين الأسد.

وقبلها أدانت وزارة الخارجية البريطانية الهجوم على قاعدة عين الأسد بالعراق التي تستضيف قوات التحالف الدولى، وقالت الخارجية البريطانية: نقف مع العراق ضد الميليشيات التي تريد التصعيد في المنطقة.

كما أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، توقيف ضباط وعناصر من الجيش والشرطة العراقية للتحقيق معهم على خلفية الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد.


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